ТАСС

СВР: Запад готовит крупную диверсию на ЗАЭС

Запорожская АЭС Александр Полегенько/ ТАСС
Запорожская АЭС Александр Полегенько/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта, отметили в пресс-бюро службы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

"Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро отметили, что в связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. "Наиболее сложным моментом осуществления подобного замысла в "мозговом центре" посчитали то, как именно возложить на Россию ответственность за катастрофу".

В связи с этим, добавили в пресс-бюро, в Chatham House намерены заблаговременно подготовить аргументацию на случай "любого развития событий". "Предусматривается обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу об определении виновного в случившемся", - отметили в Службе внешней разведки России.

В пресс-бюро вновь констатировали, что даже "по столь важным для широкой общественности вопросам ядерной безопасности тоталитарно-либеральные элиты действуют по давно установившимся антигуманным шаблонам". "Коллективный Запад вновь готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать свою русофобскую политику и усилия по разжиганию войны", - подытожили в СВР РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
