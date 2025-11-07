Войти
Новый дрон-разведчик "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию

Оператор FPV-дрона на Запорожском направлении. Архивное фото
Оператор FPV-дрона на Запорожском направлении. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Чадаев: новый БПЛА "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию в зоне СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Новый беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) проходит боевую апробацию в зоне СВО, дрон-разведчик дешевле и может проникать на глубину до 50 километров, сообщил РИА Новости гендиректор новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Он уточнил, что новый оптоволоконный дрон гораздо дешевле в производстве и ремонте. Корпус КВО сделан из небольших частей, распечатанных на 3D принтере, и при поломке их можно напечатать быстро прямо на месте.

"Производство БПЛА "Князь Вещий Олег" запущено, но пока на данный момент идет боевая апробация... Делать их можно много и быстро…- это в некотором смысле концепция… Он самолётного типа и до разведки на оперативно тактическую глубину до 50 километров", - сообщил Чадаев.

Он уточнил, что сейчас выявляются слабые места дрона и отрабатываются сценарии применения. Новый дрон отличается от остальных несколькими принципиальными моментами: в первую очередь не требует специальных устройств для запуска.

"Фактически там вертикальный взлёт с двух направляющих с земли… Задача - повысить выживаемость расчётов, которые его запускают… Второй момент - это проработанная система интеграции именно с боевыми дронами. Там есть решение, которое позволяет оператору боевого дрона видеть картинку не только со своего дрона, но и с дрона разведчика. И третья фишка - это высокая ремонтопригодность", - добавил Чадаев.

Он также отметил, что КВО внешне похож на дроны противников, поэтому пока его реже сбивают. Что касается названия, то "это продолжение линейки князей", ведь главный продукт НПЦ "Ушкуйник" – это оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский". И КВО – не последний "князь", добавил Чадаев.

