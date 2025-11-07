Генсек НАТО прокомментировал вопрос о «ядерных испытаниях» России

Источник изображения: topwar.ru

Марк Рютте, генсек НАТО, решил ответить на вопрос о России в своем стиле – язвительном. На пресс-конференции в Бухаресте, где он выступал вместе с президентом Румынии Никушором Даном, журналисты спросили, как альянс отреагирует на обсуждение в Москве возможных ядерных испытаний.

Рютте усмехнулся и, не раздумывая, ответил: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин. Ему за это платят – вот он их и проводит».

Пока в европейских залах политики позволяют себе саркастические выражения в сторону главы другого государства, Россия официально обсуждает вариант возобновления ядерных испытаний. Такое предложение озвучивал в том числе нынешний глава Минобороны Андрей Белоусов.

По поручению Владимира Путина этим занимаются МИД, Минобороны, спецслужбы и несколько гражданских ведомств.

Стоит отметить, что эти меры стали ответом на заявления Дональда Трампа, поэтому европейским «партнерам» стоит задуматься, в чью сторону отпускать саркастичные заявления. Напомним, что США заявили о намерении провести ядерные испытания впервые за несколько десятилетий, и недавний запуск баллистической ракеты Minuteman III (пусть и без боевой части) явно на это намекает.

За смешками и сарказмом в Брюсселе явно прячут нервное напряжение.