Известия.ru

The Telegraph сообщила об уничтожении элитных подразделений ВСУ ударом РФ

Источник изображения: Фото: РИА Новости

The Telegraph: удар РФ по Днепропетровску уничтожил элитные войска ВСУ

Ракетный удар ВС РФ по Днепропетровской области привел к значительным потерям среди элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди уничтоженных боевиков — опытные операторы дронов и морские пехотинцы. Об этом 6 ноября сообщила газета The Telegraph.

«Собрали лучших пилотов и пехотинцев бригады на открытой местности. Прилетела баллистика. История с халатностью повторилась», — написал в Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) журналист Дмитрий Святаненко.

По данным газеты, украинские власти начали расследование возможной халатности командования. Как отмечается, боевики 35-й отдельной бригады морской пехоты были собраны на открытой местности по приказу командования, когда по позициям был нанесен удар баллистическими ракетами.

Среди подтвержденных потерь — 43-летний Владимир Святаненко из 35-й бригады морской пехоты и военнослужащий Константин Гузенко. Группа следователей Государственного бюро расследований Украины проверяет, соблюдались ли правила безопасности во время воздушной тревоги и были ли у солдат надлежащие укрытия.

Минобороны РФ 5 ноября сообщило, что положение группировок ВСУ, находящихся в окружении в районах Купянска Харьковской области и Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжает ухудшаться. В ведомстве также прокомментировали заявление украинского лидера Владимира Зеленского якобы о том, что ВСУ в Купянске проводят зачистку. Как заявили в Минобороны, эти слова могут объясняться только попыткой скрыть правду от населения Украины и западных спонсоров, продолжая получать финансирование.

Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
