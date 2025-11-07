Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 61-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 6 ноября. Компания Bollinger Shipyards сообщила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче Береговой охране США 61-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1160) "Оливия Хукер" (Olivia Hooker).

Портом приписки "Оливия Хукер" станет Паскагула (шт.Миссисипи).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд", поставленных в 1980-е годы. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был поставлен Береговой охране США в феврале 2012 года. На сегодняшний день командованию передан 61 заказанный катер FRC. До недавнего времени поставка последнего катера была запланирована на 2028 год. Тем не менее, в сентябре Береговая охрана США заключила с Bollinger контракт на поставку 10 дополнительных катеров класса "Сентинел". Таким образом, общий заказ вырос до 77 ед., что продлило сроки их производство на три года.

Ранее в этом году Bollinger "пошла на риск" с целью сохранения темпов производства. В ожидании нового заказа компания заказала оборудование с длительными сроками изготовления, чтобы избежать дорогостоящих перезапусков и срывов графика поставок.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

Катера предназначены для противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов, водных путей сообщения и побережья.