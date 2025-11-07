Россия и Мьянма проведут военно-морские учения в ноябре

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, характерный для российско-мьянманских взаимоотношений в военно-морской сфере

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и Мьянма отработают задачи совместных военно-морских учений во второй декаде ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в Главном адмиралтействе провел встречу с делегацией ВМС Республики Союз Мьянма под руководством командующего ВМС адмирала Хтейн Вина. В ходе состоявшихся переговоров российская и мьянманская стороны обсудили комплекс вопросов военно-морского сотрудничества, включая сферу укрепления безопасности на море и взаимодействия в области военного образования. Также стороны обсудили детали предстоящего совместного военно-морского учения "Марумекс", которое состоится во второй декаде ноября текущего года", - информировало ведомство в своем в Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что главком ВМФ РФ отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, характерный для российско-мьянманских взаимоотношений в военно-морской сфере.

В ведомстве добавили, что в рамках программы визита военная делегация ВМС Мьянмы посетила Владивосток и побывала на борту корвета Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".