Войти
ТАСС

Россия и Мьянма проведут военно-морские учения в ноябре

337
0
0
Военный парад в честь 76-летия создания Вооруженных сил Мьянмы
Военный парад в честь 76-летия создания Вооруженных сил Мьянмы.
Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com/

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, характерный для российско-мьянманских взаимоотношений в военно-морской сфере

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и Мьянма отработают задачи совместных военно-морских учений во второй декаде ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в Главном адмиралтействе провел встречу с делегацией ВМС Республики Союз Мьянма под руководством командующего ВМС адмирала Хтейн Вина. В ходе состоявшихся переговоров российская и мьянманская стороны обсудили комплекс вопросов военно-морского сотрудничества, включая сферу укрепления безопасности на море и взаимодействия в области военного образования. Также стороны обсудили детали предстоящего совместного военно-морского учения "Марумекс", которое состоится во второй декаде ноября текущего года", - информировало ведомство в своем в Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что главком ВМФ РФ отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, характерный для российско-мьянманских взаимоотношений в военно-морской сфере.

В ведомстве добавили, что в рамках программы визита военная делегация ВМС Мьянмы посетила Владивосток и побывала на борту корвета Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность