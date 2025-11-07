Войти
ТАСС

Кудь-Сверчков: GigaChat будет помогать космонавтам в работе с отчетами

Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС
Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС.
Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

Космонавт рассказал, что в ходе экспедиций они зачастую составляют текстовые и голосовые заметки, которые потом формализуют и структурируют

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 6 ноября. / ТАСС/. GigaChat "Сбера" облегчит работу космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Нейросеть будет формировать отчеты и работать с базами данных, рассказал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

На предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) космонавт рассказал, что в ходе экспедиций космонавты зачастую составляют текстовые и голосовые заметки, которые потом формализуют и структурируют.

По словам Кудь-Сверчкова, начиная с предстоящего полета корабля "Союз МС-28" в эту работу включится GigaChat. "По командам космонавтов из этих голосовых заметок может формироваться уже какой-то отчет, текстовый файл, выжимка и нейросеть, которая будет размещаться локально, пока что без связи с компьютером на Земле - она сможет из заметок космонавтов доставать нужную информацию просто по команде", - рассказал командир экипажа "Союза".

Важность эксперимента также подчеркнул космонавт из дублирующего экипажа Петр Дубров. "Если это будет работать, то мы это можем выделить и для работы с документацией, и для работы с медицинскими [документами], работы на станции в научных экспериментах. Огромное количество действий могут быть оптимизированы, ускорены, упрощены для экипажа", - рассказал он.

Ранее Роскосмос и "Сбер" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. В частности, нейросеть GigaChat будет применяться при работе с внутренними нормативными документами госкорпорации.

О "Союзе МС-28"

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля - на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. 

