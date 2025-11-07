Два зонда ESCAPADE отправят к Марсу для изучения магнитосферы

Замеры, как надеются исследователи из Университета Калифорнии, помогут понять, как и по каким причинам почти вся атмосфера планеты и значительная часть ее запасов воды улетучилась в космос с момента формирования Солнечной системы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пара зондов ESCAPADE, разработанная планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса, будет выведена в космос в это воскресенье с космодрома на мысе Канаверал на борту ракеты-носителя New Glenn, если этому не помешают погодные условия или другие обстоятельства. Оба аппарата прибудут на орбиту Марса в сентябре 2027 года, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

"Изучение того, как взаимодействия между солнечным ветром и атмосферой Марса ведут к улетучиванию его воздушных оболочек в космос, критически важно для раскрытия загадки того, как установился текущий климатический режим на Марсе. Отправка миссии ESCAPADE в космос позволит нам взглянуть на этот процесс сразу с двух точек на орбите планеты", - пояснил руководитель миссии ESCAPADE из Университета Калифорнии в Беркли (США) Роберт Лиллис, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, проект ESCAPADE представляет собой часть программы НАСА SIMPLEx, в рамках которого американское космическое агентство поддерживает разработку и вывод в космос небольших и дешевых планетологических миссий. С момента запуска программы в 2015 году ее участники создали пять космических аппаратов, запуск одного из которых, астероидной миссии Janus, был отложен на неопределенный срок, а три других закончились неудачно.

Исследователи надеются, что двойная миссия ESCAPADE, самый амбициозный проект программы SIMPLEx, станет первым успехом в ее реализации. В рамках этой инициативы специалисты из Университета Калифорнии в Беркли, а также их партнеры из других научных организаций в США, подготовили два небольших спутника, оснащенных магнетометрами, камерами, детекторами плазмы, электростатическими анализаторами и другими приборами, необходимыми для изучения магнитосферы Марса.

Эти замеры, как надеются ученые, помогут понять, как и по каким причинам почти вся атмосфера Марса и значительная часть его запасов воды улетучилась в космос с момента формирования Солнечной системы. Также зонды проекта ESCAPADE подготовят первые точные оценки тех радиационных нагрузок, которые будут переносить потенциальные участники пилотируемых экспедиций при жизни на борту орбитальных модулей.

Помимо решения научных задач, миссия ESCAPADE также станет первопроходцем в области развития космонавтики и инженерии. Как отметил Лиллис, этот проект впервые отправится к Марсу не сразу после выхода на орбиту, а через несколько месяцев, когда этому будет благоприятствовать расположение Земли и Марса. В дополнение, исследователи планируют проверить на орбите Марса системы связи, необходимые для синхронизации флотилий из нескольких взаимодополняющих спутников.