Названы недостатки переданных ВСУ «Кентавров»

Фото: www.esercito.difesa.it / Wikimedia
«РГ»: Переданные ВСУ танки Centauro хорошо горят при поражении

Колесные танки B1 Centauro («Кентавр») итальянского производства, которые передали ВСУ, отличаются недостаточной защищенностью и проходимостью. Слабые стороны машины назвали в публикации «Российской газеты» («РГ»).

Автор отметил, что B1 сравнивают с французскими машинами AMX-10RC, которые Киев получил ранее. Обе модели оснащены нарезными пушками калибра 105 миллиметров, однако AMX-10RC может использовать только оригинальные снаряды, а «Кентавр» способен вести огонь боеприпасами танков Leopard 1А5 и M-55S.

«При этом обе машины имеют относительно легкое бронирование и хорошо горят при поражении. Centauro также критиковали за недостаточную надежность и плохую проходимость», — говорится в материале.

Ранее в ноябре Centauro заметили на ролике 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Telegram-канал «Военный осведомитель» допустил, что B1 «пропишутся» в тылу вместе с AMX-10RC, которые используют для стрельбы с закрытых огневых позиций.

