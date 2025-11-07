Расходы на оборону Японии в 2025 ф.г. достигли 57 млрд. долл.

ЦАМТО, 6 ноября. Расходы Японии на оборону в 2025 ф.г. достигли самого высокого уровня за всю послевоенную историю, и Токио продолжает активно наращивать военный потенциал.

Как сообщает издание Nikkei со ссылкой на Минобороны Японии, базовый оборонный бюджет страны на 2025 ф.г. составил 8,7 трлн. иен (около 57 млрд. долл.), что примерно на 60% больше, чем пять лет назад. С учетом финансирования Береговой охраны и расходов на перегруппировку сил США, общие расходы на оборону составили 9,9 трлн. иен или 1,8% ВВП Японии.

Как отмечает издание, данное увеличение отражает продолжающееся стремление Японии к достижению пересмотренной цели в области безопасности, предусматривающей выделение 2% ВВП на оборону. Первоначально достижение этой цели было намечено на 2027 год, однако теперь, при администрации премьер-министра Санаэ Такаити, ожидается, что она будет достигнута раньше. В своем недавнем заявлении С.Такаити назвала ускорение роста военных расходов необходимым для обеспечения "готовности Японии к обороне в эпоху растущей региональной нестабильности".

Ассигнования на 2025 ф.г. были выделены для финансирования расходов на персонал, модернизации баз и объектов, а также закупки передовых оружейных платформ, включая истребители нового поколения и надводные корабли нового класса. Также было продолжено финансирование программ разработки ударных систем большой дальности, модернизации систем командования и управления, усиления кибер- и космических оборонных возможностей, являющихся частью японской "Программы наращивания обороны", начатой в 2022 году.

В 2025 году Япония вошла в число стран с наибольшими военными расходами в мире. Министерство обороны заявило, что такой бюджет необходим для обеспечения сдерживания потенциальных противников и реагирования на "новые формы войны", включая киберугрозы, беспилотные аппараты и гиперзвуковые ракеты.