Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean

Вид на завод Hanwha Ocean в пригороде Сеула
Источник изображения: Hanwha Ocean

ЦАМТО, 6 ноября. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел переговоры с руководством южнокорейской компании Hanwha Ocean.

По информации агентства PNA, встреча была посвящена обсуждению комплексного предложения Hanwha Ocean о продаже и поддержке в эксплуатации подводных лодок для ВМС Филиппин. Проект является одним из ключевых компонентов программного документа Ф.Маркоса "Самодостаточная оборона", принятого в условиях растущей напряженности в Западно-Филиппинском море.

В рамках плана Hanwha Ocean предложила оказать содействие в строительстве базы подводных лодок, создании национального центра технического обслуживания и ремонта, а также в обучении командования и экипажей подводных лодок с использованием современных тренажеров и интегрированных систем.

Южнокорейская компания также представила информацию о потенциальных возможностях применения малошумных подводных лодок проекта KSS-3PN, оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой с литий-ионными аккумуляторами, передовыми гидроакустическими системами, способных выполнять задачи продолжительное время в подводном положении.

Предложение Hanwha согласуется с углубляющимся в течение последнего десятилетия оборонным сотрудничеством Манилы с Сеулом, которое включает поставку ВС Филиппин истребителей FA-50, а также современных боевых кораблей.

Как сообщал ЦАМТО, основными претендентами на поставку новых НАПЛ ВМС Филиппин являются французская компания Naval Group, предлагающая подлодку класса "Скорпен", испанская Navantia с подводной лодкой S-80 и южнокорейская компания Hanwha Ocean с новой KSS-3PN или более старой Ocean 1400PN.

Бюджет программы приобретения подводных лодок предварительно оценивается в 80-110 млрд. филиппинских песо (1,38-1,9 млрд. долл.). Он включает поставку двух НАПЛ, создание базы и сопутствующую логистическую поддержку.

Филиппины
Южная Корея
FA-50
Navantia
1 комментарий
№1
07.11.2025 02:05
К сожалению  Филиппины не наши.
0
