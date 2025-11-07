Войти
Flotprom

В Австралии спущен на воду третий патрульный корабль класса "Арафура"

318
0
0
Патрульный корабль нового типа OPV 203 Arafura перед вводом в строй ВМС АВстралии, 2025 год
Патрульный корабль нового типа OPV 203 Arafura перед вводом в строй ВМС АВстралии, 2025 год.
Источник изображения: ВМС Австралии

Третий патрульный корабль океанской зоны класса "Арафура", получивший название "Пилбара", спущен на воду на верфи в Хендерсоне (штат Западная Австралия). Об этом сообщает ЦАМТО со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

"Пилбара" стал первым из четырех кораблей, которые будут построены на верфи в рамках проекта SEA-1180 Phase-1. Вслед за ним на воду спустят "Гиппслэнд", "Иллаварра" и "Карпентариа".

Контракт на строительство 12 патрульных кораблей океанской зоны стоимостью 3,6 млрд австралийских долларов был подписан в 2018 году между Минобороны Австралии и компанией Luerssen Australia. Однако из-за задержек программа была пересмотрена, и в 2024 году правительство страны сократило заказ до шести кораблей.

Первые два корабля серии — "Арафура" и "Эйр" — построили на верфи Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Головной корабль был спущен на воду в декабре 2021 года.

Корабли класса "Арафура" призваны заменить устаревшие патрульные катера и вспомогательные суда ВМС Австралии. Они будут использоваться для охраны морских границ, участия в гуманитарных миссиях и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность