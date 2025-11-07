В Австралии спущен на воду третий патрульный корабль класса "Арафура"

Патрульный корабль нового типа OPV 203 Arafura перед вводом в строй ВМС АВстралии, 2025 год.

Третий патрульный корабль океанской зоны класса "Арафура", получивший название "Пилбара", спущен на воду на верфи в Хендерсоне (штат Западная Австралия). Об этом сообщает ЦАМТО со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

"Пилбара" стал первым из четырех кораблей, которые будут построены на верфи в рамках проекта SEA-1180 Phase-1. Вслед за ним на воду спустят "Гиппслэнд", "Иллаварра" и "Карпентариа".

Контракт на строительство 12 патрульных кораблей океанской зоны стоимостью 3,6 млрд австралийских долларов был подписан в 2018 году между Минобороны Австралии и компанией Luerssen Australia. Однако из-за задержек программа была пересмотрена, и в 2024 году правительство страны сократило заказ до шести кораблей.

Первые два корабля серии — "Арафура" и "Эйр" — построили на верфи Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Головной корабль был спущен на воду в декабре 2021 года.

Корабли класса "Арафура" призваны заменить устаревшие патрульные катера и вспомогательные суда ВМС Австралии. Они будут использоваться для охраны морских границ, участия в гуманитарных миссиях и ликвидации последствий стихийных бедствий.