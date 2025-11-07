Великобритания начала поставки в войска бронемашин "Аякс" с опозданием на восемь лет

ЦАМТО, 6 ноября. Британские военные объявили о первой поставке в войска бронемашин "Аякс" с опозданием на восемь лет. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Guardian со ссылкой на замминистра обороны страны Люка Полларда.

По информации издания, изначально планировалось, что поставки "Аякс" начнутся в 2017 году, однако затем сроки были перенесены на июль 2020 года. Газета пишет, что в 2020 году во время презентации этих бронемашин были выявлены чрезмерные вибрация и шум – испытания были прекращены после того, как 11 военнослужащих были помещены под длительное медицинское наблюдение из-за сообщений о звоне в ушах и потере слуха.

В общей сложности, как отмечается, британское Минобороны заказало 589 бронемашин "Аякс" и их модификаций, полная поставка которых должна быть завершена к концу текущего десятилетия.

"Британские военные объявили о первой поставке бронемашин "Аякс" с отставанием от графика на восемь лет, что вызывает вопросы об их актуальности, поскольку, к примеру, на украинском ТВД доминируют дешевые беспилотники", – цитирует "РИА Новости" сообщение Guardian.

Л.Поллард заявил, что первые 50 машин стоимостью почти по 10 млн. фунтов стерлингов каждая готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО.

Справка ЦАМТО

В сентябре 2014 года General Dynamics Land Systems-UK заключила с Минобороны Великобритании контракт на поставку 589 бронированных машин "Аякс", предназначенных для оснащения бронекавалерийских подразделений. Общая стоимость соглашения составляет 3,5 млрд. фунтов стерлингов (5,6 млрд. долл.). Техника будет поставлена СВ Великобритании в шести версиях: вооруженной 40-мм пушкой боевой разведывательной машины "Аякс" (заказаны 245 машин), бронетранспортера "Арес" (заказаны 93 машины), командно-штабной машины "Атена" (112 машин), бронированной ремонтно-эвакуационной машины "Аполло" (50 машин), ремонтной машины "Атлас" (38 машин), машины инженерной разведки "Аргус" (51 машина). Общая стоимость проекта на текущий момент оценивается в 5,5 млрд. фунтов стерлингов.

Основным вариантом является бронированная разведывательная машина "Аякс". БРМ должны стать "глазами и ушами" СВ Великобритании на поле боя. Новая бронемашина предоставит СВ расширенные возможности по сбору информации, ведению разведки и обнаружению целей.