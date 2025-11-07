Войти
ЦАМТО

Великобритания начала поставки в войска бронемашин "Аякс" с опозданием на восемь лет

338
0
0
БМП Ajax
Боевая разведывательная машина Ajax (Аякс).
Источник изображения: https://i.ytimg.com/

ЦАМТО, 6 ноября. Британские военные объявили о первой поставке в войска бронемашин "Аякс" с опозданием на восемь лет. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Guardian со ссылкой на замминистра обороны страны Люка Полларда.

По информации издания, изначально планировалось, что поставки "Аякс" начнутся в 2017 году, однако затем сроки были перенесены на июль 2020 года. Газета пишет, что в 2020 году во время презентации этих бронемашин были выявлены чрезмерные вибрация и шум – испытания были прекращены после того, как 11 военнослужащих были помещены под длительное медицинское наблюдение из-за сообщений о звоне в ушах и потере слуха.

В общей сложности, как отмечается, британское Минобороны заказало 589 бронемашин "Аякс" и их модификаций, полная поставка которых должна быть завершена к концу текущего десятилетия.

"Британские военные объявили о первой поставке бронемашин "Аякс" с отставанием от графика на восемь лет, что вызывает вопросы об их актуальности, поскольку, к примеру, на украинском ТВД доминируют дешевые беспилотники", – цитирует "РИА Новости" сообщение Guardian.

Л.Поллард заявил, что первые 50 машин стоимостью почти по 10 млн. фунтов стерлингов каждая готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО.

Справка ЦАМТО

В сентябре 2014 года General Dynamics Land Systems-UK заключила с Минобороны Великобритании контракт на поставку 589 бронированных машин "Аякс", предназначенных для оснащения бронекавалерийских подразделений. Общая стоимость соглашения составляет 3,5 млрд. фунтов стерлингов (5,6 млрд. долл.). Техника будет поставлена СВ Великобритании в шести версиях: вооруженной 40-мм пушкой боевой разведывательной машины "Аякс" (заказаны 245 машин), бронетранспортера "Арес" (заказаны 93 машины), командно-штабной машины "Атена" (112 машин), бронированной ремонтно-эвакуационной машины "Аполло" (50 машин), ремонтной машины "Атлас" (38 машин), машины инженерной разведки "Аргус" (51 машина). Общая стоимость проекта на текущий момент оценивается в 5,5 млрд. фунтов стерлингов.

Основным вариантом является бронированная разведывательная машина "Аякс". БРМ должны стать "глазами и ушами" СВ Великобритании на поле боя. Новая бронемашина предоставит СВ расширенные возможности по сбору информации, ведению разведки и обнаружению целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность