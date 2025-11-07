В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону

ЦАМТО, 6 ноября. В Евросоюзе достигли соглашения о перенаправлении на оборону средств гражданского назначения из бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", – цитирует "РИА Новости" публикацию Совета ЕС.

В опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС уточняется, что это соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в программы STEP, "Горизонт Европа", EDF, DEP и MIE для перенаправления средств.

"Достигнутое соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом, прежде чем оно будет официально принято", – подчеркивается в документе.

Как напоминает агентство, в марте ЕК представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которую позднее переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Она предусматривает выделение порядка 800 млрд. евро для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием в ближайшие четыре года.

В мае в Евросоюзе согласовали создание кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 млрд. евро на наращивание производства вооружения. Кроме того, ожидается выделение порядка 650 млрд. евро из бюджетов стран ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины членами блока, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.