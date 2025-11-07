Китайский генерал призвал НОАК к аскетизму

Источник изображения: topwar.ru

В Китае противоречивые отзывы даются по поводу опубликованной инициативы замначальника Главного управления Центрального военного совета КНР генерала Цю Яна. В рамках этой инициативы генерал призывает НОАК к аскетизму ввиду обновления краткосрочных и среднесрочных планов и программ развития армии. Речь идёт о пяти- и пятнадцатилетнем планах китайского военного командования по развитию вооружённых сил страны.

Гонконгская пресса пишет, что в Центральном военном совете КНР предлагается оптимизировать расходы и ресурсы, чтобы в итоге повысить эффективность Народно-освободительной армии Китая.

Цю Ян призывает сократить и в некоторой степени пересмотреть программы военной подготовки, переосмыслить систему материально-технического обеспечения армии, а также провести реформу системы закупок.

Эти предложения изложены в ведомственном сборнике под названием «Руководство». В нём обычно публикуются отцензурированные работы высших должностных лиц, поэтому публикация статьи генерала Цю Яна может считаться вполне официальной.

Цю Ян:

В условиях глобализации и растущей конкуренции на международной арене, Китай должен сосредоточиться на внедрении инноваций и оптимизации ресурсов для достижения стратегического превосходства. Необходимо адаптировать армию к выполнению задач и жизни в «стеснённых условиях», а это предполагает не только экономию ресурсов, но и повышение автономности и гибкости подразделений.

В прессе КНР считают, что рекомендации генерала Цю отражают комплексный подход к модернизации вооруженных сил КНР, направленный на повышение их боеготовности и адаптивности к современным вызовам. Однако не все эксперты с этим согласны. Точнее, не все понимают, что конкретно имеется в виду под термином «аскетизм». Переселить армию в палатки? Снизить денежное довольствие военнослужащих? Вряд ли это залог успеха.

Напомним, что по уровню расходов НОАК занимает второе место в мире после армии США. Расходная часть военная бюджета на 2025 год превысила 240 млрд в долларовом эквиваленте. В то же время это примерно в 4 раза меньше американских показателей.