Польша запустит собственную программу борьбы с БЛА до конца года

ЦАМТО, 6 ноября. Польша до конца года запустит программу создания собственной системы борьбы с беспилотниками, сообщил на брифинге министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"В ближайшие дни и недели программа будет представлена. Точно в этом году. Я бы хотел, чтобы это случилось еще в ноябре", – цитирует "РИА Новости" главу военного ведомства Польши.

По словам министра, Генштаб уже объявил о потребностях, Агентство вооружений работает, ведутся переговоры с исполнителями.

"Я пока не могу раскрыть детали. Но это будет масштабная программа, в которой будет принимать участие как государственная, так и частная оборонная промышленность, а также предусмотрено сотрудничество с союзниками", – добавил он.

Как заверил Косиняк-Камыш, финансирование уже обеспечено.

Как напоминает агентство, в конце октября заместитель министра внутренних дел и администрации польской республики Чеслав Мрочек заявил, что Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами. Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в будущем году.