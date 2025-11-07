Войти
ТАСС

ОАК передала МО РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Кирилл Кухмарь/ ТАСС.
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Генеральный директор корпорации Вадим Бадеха отметил, что сотрудники заводов держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставила Минобороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в Ростехе.

"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Летчик Су-34 Воздушно-космических сил РФ подчеркнул, что самолет с наилучшей стороны зарекомендовал себя в ходе применения в зоне СВО. "Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач", - сказал он.

В Ростехе отметили, что Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. "Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения - от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях Су-34 неизменно подтверждает статус настоящей рабочей лошадки, способной одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома базирования. Авиастроители госкорпорации "Ростех" хорошо понимают, насколько эта машина востребована в войсках, и делают все, чтобы обеспечить регулярные поставки техники в рамках гособоронзаказа", - сказали в госкорпорации.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что сотрудники заводов ОАК держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа. "А инженеры ОКБ Сухого продолжают работать над совершенствованием стоящих на вооружении авиационных комплексов, в том числе по результатам их боевого применения в ходе специальной военной операции. Это позволяет делать наши самолеты еще более эффективными для решения текущих и перспективных задач", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
