ЦАМТО

Дания предоставила 1,2 млрд. евро на военную помощь Украине в 2025 году

333
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

ЦАМТО, 6 ноября. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 млрд. евро на финансирование военной промышленности, заявил 5 ноября глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль.

"В ходе очередной встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном была подчеркнута эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 млрд. евро по этой модели", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.

Он отметил, что к концу года Киев ожидает привлечения еще 500 млн. евро.

Как напоминает агентство, в июле Т.Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 млрд. евро в 2025 году.

  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
