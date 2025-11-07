Войти
Марочко: Киев подготовил к зиме всего 30% натовской техники

Источник изображения: © Wolfgang Schwan/ Anadolu via Getty Images

Солдаты ВСУ регулярно докладывают командованию о таких проблемах, однако украинские офицеры "предлагают им самостоятельно решать возникшие трудности", а также покупать все "расходники" за собственные средства, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с подготовкой к зиме натовской техники, стоящей на вооружении. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев подготовил к зимнему периоду эксплуатации всего 30% боевых машин, что не соответствует плановым показателям.

По его словам, перевод натовского вооружения и техники на зимний период эксплуатации у Киева идет "с большими трудностями".

"Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ТАСС) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях "разношерстной" техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты. На данный момент на зимний период эксплуатации переведено около 30% вооружения и военной техники украинских боевиков, что не соответствует плановым показателям", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко уточнил, что солдаты ВСУ регулярно докладывают командованию о данных проблемах, однако украинские офицеры "предлагают им самостоятельно решать возникшие трудности", а также покупать все "расходники" за собственные средства. 

