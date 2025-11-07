Спущен на воду третий патрульный корабль класса "Арафура" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 6 ноября. Минобороны Австралии объявило о состоявшемся на верфи в Хендерсоне спуске на воду третьего патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура", "Пилбара" (Pilbara).

"Пилбара" станет первым из четырех кораблей серии, которые будут построены для ВМС Австралии в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 на предприятии в Хендерсоне (шт.Западная Австралия). За ним последуют "Гиппслэнд" (Gippsland), "Иллаварра" (Illawarra) и "Карпентариа" (Carpentaria). Первые два корабля были построены на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде (шт.Южная Австралия).

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 12 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии построены компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Изначально предполагалось, что оставшиеся 10 кораблей будут построены в Хендерсоне (шт.Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и Civmec.

В июне 2025 года австралийская Civmec подписала соглашение о приобретении Luerssen Australia у немецкой NVL Group за 20 млн. австр. долл. (13,1 млн. долл. США). В итоге компания была переименована в Civmec Defence Industries, которая продолжает реализацию проекта.

Резка стали для строительства головного корабля, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был принят на вооружение 28 июня 2025 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии в сентябре 2025 года и готовится к принятию на вооружение.

Поставка первого корабля ВМС Австралии первоначально была запланирована на 2023 год, однако в процессе реализации программа столкнулась с рядом проблем и отстала от графика. В ответ на задержки правительство Австралии провело ревизию программы и в феврале 2024 года объявило, что сократит контракт с 12 до 6 патрульных кораблей.

Корабли класса "Арафура" предназначены для замены патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума". Они будут применяться для патрулирования и обеспечения безопасности морских границ Австралии, поддержки гуманитарных операций, операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.