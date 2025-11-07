Войти
ТАСС

"Ушкуйник": беспилотник-разведчик "Князь Вещий Олег" начали применять в зоне СВО

345
0
0
Артем Геодакян/ ТАСС
Артем Геодакян/ ТАСС.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Дрон отличается высокой выживаемостью, поскольку противник путает аппарат со своими БПЛА, сообщил гендиректор научно-производственного центра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) для разведки на дистанции до 45 км начали применять в зоне спецоперации. Дрон отличается высокой выживаемостью, поскольку ВСУ путают аппарат со своими беспилотниками, сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Развитие средств FPV-ПВО - дроны против дронов в небе - привело с обеих сторон буквально к геноциду разведывательных беспилотников. Их массово сбивают. Каким бы аппарат ни был прекрасным, срок его жизни в небе ограничен. Это поставило перед специалистами НПЦ "Ушкуйник" задачу сделать борт, который, при примерно таких же характеристиках, как у топовых российских разведывательных бортов, был бы в разы дешевле и благодаря этому производился и поставлялся бы более массово. В результате был создан оптоволоконный беспилотник "Князь Вещий Олег", - заявил Чадаев.

Специалист подчеркнул, что ВСУ в настоящее время не способны отличить КВО от некоторых собственных БПЛА. "У КВО оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне. Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах", - рассказал Чадаев.

По его словам, аппарат прост в ремонте, в случае поломки детали можно напечатать на 3D-принтере. "У "Князя Вещего Олега" нет сложной системы запуска: условно говоря, две палки воткнул в землю и запускай. При этом аппарат может все то же самое, что и дорогостоящие разведчики", - подчеркнул глава "Ушкуйника".

Чадаев отметил, что оптоволоконные дроны-камикадзе - идеальные охотники на технику, но нуждаются в целеуказаниях с воздуха. "В паре с охотником должен работать разведчик, который находится сверху. До недавнего времени в этой роли использовались коммерческие дроны типа "Мавика", но они не летят дальше 10-12 км. Сейчас, когда дальность работы оптоволоконных дронов измеряется десятками километров, "Мавики" уже не годятся. КВО закрывает именно эту зону в 30-40 км именно для разведки, доразведки, целеуказания, объективного контроля работы того же FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", - сказал специалист.

Чадаев также сообщил, что на программно-аппаратном уровне была произведена интеграция "Князя Вещего Олега" с "Князем Вандалом Новгородским". "Оператор "Князя Вандала" может видеть не только картинку со своего дрона, но и изображение, которое дает КВО. Таким образом, он видит поле боя не только глазами своего аппарата, но и глазами разведчика, который висит сверху и дает целеуказание", - уточнил глава "Ушкуйника". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чад
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность