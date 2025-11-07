Войти
Глава "Спецсвязи" России рассказал о работе ведомства

Машины "Спецсвязи"
Машины "Спецсвязи".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Гайченя: "Спецсвязь" решает три главные задачи в сфере безопасности и ОПК

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Спецсвязь" России решает три главные задачи, две трети которых связаны с безопасностью и деятельностью оборонно-промышленного комплекса страны (ОПК), заявил ее руководитель Иван Гайченя.

"Я бы условно разделил все задачи "Спецсвязи" России на три группы. Две трети задач "Спецсвязи" России связаны с деятельностью оборонно-промышленного комплекса страны и обеспечения государственной безопасности", - заявил Гайченя в интервью журналу "Национальная оборона", последний номер которого готовится к печати.

"Первая группа задач представляет собой доставку упомянутых мной "носителей сведений, составляющих государственную тайну". Все эти "носители" – секретные документы, изделия, вещества – так или иначе связаны с задачами, направленными на обеспечение обороноспособности страны", - отметил Гайченя.

Вторая группа задач – это доставка вооружения и военной техники, взрывчатых веществ. То есть продукции военного назначения. Данная деятельность ведется в рамках государственного оборонного заказа и является непосредственным участием "Спецсвязи" России в обеспечении и развитии обороноспособности страны.

"Ну и третья группа – это задачи гражданского назначения. Драгоценные металлы и драгоценные камни, денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта, наркотические средства, защищенная от подделок полиграфическая продукция, культурные ценности, спортивное и охотничье оружие – все эти объекты востребованы предприятиями и гражданами нашей страны. Учитывая особенности названных изделий, их доставку можно доверить только организации имеющей соответствующие компетенции и полномочия. В данном случае законодатель определил в качестве такой организации "Спецсвязь" России", - сказал Гайченя.

Он особо подчеркнул, что учитывая характеристики и роль организации, вполне логично, что "Спецсвязь" России указом президента Российской Федерации была включена в перечень стратегических предприятий, а впоследствии в перечень системообразующих предприятий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
