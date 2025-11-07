Захарова: близится день освобождения Украины от "нацистских временщиков"

Официальный представитель МИД России отметила, что попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. День освобождения украинской территории от "засилья нацистских временщиков", несомненно, приближается. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

Захарова подчеркнула, что спустя восемь десятилетий "Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины". "Страна потеряла суверенитет. Сегодня под флагом так называемых декоммунизации и деколонизации киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом, Россией и нашим общим прошлым", - отметила она.

"Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Освобождение Киева

Захарова также напомнила, что проходившая 3-13 ноября 1943 года Киевская наступательная операция стала важнейшей частью битвы за Днепр, а ее результат являлся "стратегическим успехом Красной Армии и значительно повлиял на исход Великой Отечественной войны".

"Гитлеровские войска потерпели очередное крупное поражение на Восточном фронте, окончательно и бесповоротно потеряли стратегическую инициативу, - продолжила дипломат. - Советским воинам противостояла мощная группировка вермахта численностью до полумиллиона солдат и офицеров. В ее распоряжении было порядка 6 тысяч орудий и минометов, свыше полутысячи танков и самолетов".

Она отдельно подчеркнула, что оккупация Киева нацистами сопровождалась "самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей", а на момент освобождения в живых осталось всего 180 тысяч жителей из 850 тысяч до войны - чуть более 20%.

"За два с небольшим года оккупации только в концлагерях, созданных фашистами на Сырце и в Дарнице, погибло более 200 тысяч жителей, не менее 120 тысяч человек были расстреляны в Бабьем Яре, 100 тысяч - вывезены на принудительные работы в Германию. Добровольными соучастниками злодеяний гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы. 8 мая 1965 года за массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в Великой Отечественной войне Киеву была присвоена высшая степень отличия - звание "Город-герой", - заключила Захарова.