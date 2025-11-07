Войти
Захарова: близится день освобождения Украины от "нацистских временщиков"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России отметила, что попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. День освобождения украинской территории от "засилья нацистских временщиков", несомненно, приближается. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

Захарова подчеркнула, что спустя восемь десятилетий "Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины". "Страна потеряла суверенитет. Сегодня под флагом так называемых декоммунизации и деколонизации киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом, Россией и нашим общим прошлым", - отметила она.

"Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Освобождение Киева

Захарова также напомнила, что проходившая 3-13 ноября 1943 года Киевская наступательная операция стала важнейшей частью битвы за Днепр, а ее результат являлся "стратегическим успехом Красной Армии и значительно повлиял на исход Великой Отечественной войны".

"Гитлеровские войска потерпели очередное крупное поражение на Восточном фронте, окончательно и бесповоротно потеряли стратегическую инициативу, - продолжила дипломат. - Советским воинам противостояла мощная группировка вермахта численностью до полумиллиона солдат и офицеров. В ее распоряжении было порядка 6 тысяч орудий и минометов, свыше полутысячи танков и самолетов".

Она отдельно подчеркнула, что оккупация Киева нацистами сопровождалась "самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей", а на момент освобождения в живых осталось всего 180 тысяч жителей из 850 тысяч до войны - чуть более 20%.

"За два с небольшим года оккупации только в концлагерях, созданных фашистами на Сырце и в Дарнице, погибло более 200 тысяч жителей, не менее 120 тысяч человек были расстреляны в Бабьем Яре, 100 тысяч - вывезены на принудительные работы в Германию. Добровольными соучастниками злодеяний гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы. 8 мая 1965 года за массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в Великой Отечественной войне Киеву была присвоена высшая степень отличия - звание "Город-герой", - заключила Захарова. 

