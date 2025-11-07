Войти
В США рассказали о проблеме «широко разрекламированных» Leopard 1 ВСУ

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters.

NI: ВСУ не смогли эффективно использовать разрекламированные танки Leopard

Киев не смог эффективно использовать западные танки, включая широко разрекламированные Leopard 1, из-за особенностей эксплуатации иностранной техники. О проблеме танков ВСУ рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI).

Автор подчеркнул, что машины западного производства имеют особые требования к логистике, которые усложняют их применение. Для функционирования танков требуется постоянное наличие специализированных запчастей и кропотливое обслуживание. По его словам, без этого поддерживать эффективность парка западных машин невозможно.

Также это влияет на темпы поставок иностранной техники. Издание напоминает, что в 2023 году Германия одобрила передачу 178 танков Leopard 1A5 ВСУ, однако большинство машин Киев еще не получил.

«Суть проста. Украина, которая подняла столько шума по поводу получения западных танков, не смогла эффективно использовать эти машины», — пишет автор.

В сентябре Центр анализа стратегий и технологий обратил внимание на фото «обвешанного до неузнаваемости» Leopard 1A5 ВСУ. Танк, который обладает недостаточным уровнем бронирования, прикрыли динамической защитой «Контакт-1».

