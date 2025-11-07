Бой моторов: разработан транспортер для штурмовых групп

Новая машина приспособлена для перевозки солдат и грузов, эвакуации раненых и установки зенитных пулеметов

Завершена разработка модернизированного армейского транспортера для штурмовых групп, действующих в зоне СВО. Новая машина, получившая название «Пластун-ТТМ», предназначена для перевозки личного состава и грузов, эвакуации раненых, установки зенитных пулеметов. Ее грузоподъемность больше, чем у УАЗов «буханок», и на бездорожье она показала себя гораздо лучше. Эксперты отмечают, что в войсках есть большая потребность в подобных машинах.

Патентованный штурмовик

Армейские транспортеры «Пластун-ТТМ» уже прошли испытания в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники в Московской области. На них было подтверждено соответствие всем требованиям российского военного ведомства, при этом на испытательном полигоне не было зафиксировано ни одной поломки, рассказал «Известиям» Ерик Сагымбаев, гендиректор разработчика — компании «Русские вездеходы Пластун».

«Пластун-ТТМ» — это двухсекционный вездеход. Он снабжен шарнирно-сочлененной стальной рамой, за счет складывания которой машина поворачивает и маневрирует.

— По ремонтопригодности и технологичности мы получили 10 баллов из 10, — отметил гендиректор. — В ходе испытаний с полной нагрузкой машина поднималась на склоны круче 30°. Прошли брод глубиной 80 см. Разгонялись до скорости 95 км/ч при полной нагрузке.

Существует несколько модификаций нового транспортера.

— Первая версия — штурмовая, — рассказал Ерик Сагымбаев. — В кабине транспортера размещаются два человека, а в кузове стоят пять кресел, которые поворачиваются на 360°. Это позволит стрелкам вести огонь в любом направлении на ходу, не вставая с места. Мы сейчас патентуем этот вариант машины.

При необходимости машину можно обвесить стандартными штурмовыми бронеэкранами толщиной 6,3 мм. Со снятым каркасом безопасности высота транспортера — всего 1,5 м, что делает его менее заметным. Также габариты машины позволяют перевозить ее военно-транспортными вертолетами Ми-8.

Вторая модификация — эвакуационная. Длина кузова задней секции — около 2 м, что позволяет без проблем разместить в нем пару медицинских носилок с надежной фиксацией для транспортировки раненых. Между ними оборудовано рабочее место медика.

Третья версия — с ровной платформой, предназначенной для перевозки грузов. Грузоподъемность «Пластуна-ТТМ»: заявленная — 1240 кг, фактическая — 2 т. Дорожный просвет машины при полной нагрузке — 277 мм.

Четвертая модификация — это кунг, то есть машина с закрытым кузовом, где можно разместить мини-штаб или, например, места для расчетов БПЛА.

— В кунге личный состав также может передохнуть или переночевать в тепле, — отметил Ерик Сагымбаев.

Наконец, транспортер можно использовать для оборудования огневой точки группы ПВО, охраняющей стратегические объекты, например нефтеперегонные заводы или ТЭЦ.

— Машина приспособлена для установки комплексов РЭБ без переделки электрики, — отметил Ерик Сагымбаев. — В кузове транспортера достаточно места для установки турели с пулеметом. Причем дополнительные работы по его усилению не потребуются. Характеристики нашей машины позволят вести точный огонь из кузова — он не будет раскачиваться.

По его словам, высокая проходимость транспортера позволит устраивать засады ПВО в труднодоступных местах, над которыми противник любит прокладывать трассы для своих дальнобойных БПЛА.

Отечественная база

Машина целиком собрана из отечественных узлов и агрегатов, которые используются при изготовлении российских автомобилей, отмечают производители.

По этой причине для эксплуатации и ремонта «Пластуна-ТТМ» не нужны специальные детали, оборудование для настройки или специально подготовленный персонал. Такой подход облегчает освоение техники личным составом, ремонт и обслуживание машины, в том числе и в полевых условиях.

Транспортеры получили сиденья «Комфорт» с двухточечными ремнями безопасности, подголовниками и подлокотниками. В салоне есть кнопка «Светомаскировка», нажав на которую тут же можно отключить всё освещение. А также розетки под напряжение 220, 24, 12 вольт и с USB-разъемом.

Машины получили большие тракторные колеса, которые в сочетании с большой колесной базой обеспечивают высокие ходовые качества на сложном рельефе. Колесные диски снабжены защитой ниппелей, а специальные устройства не позволят шинам разбортироваться при пробитии.

Кроме того, у ТТМ в подкапотном пространстве установлен стационарный компрессор для подкачки колес. Также машина получила штатную лебедку на 5,4 т.

В войсках есть потребность в подобных машинах, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ситуации, когда в небе находятся десятки дронов, проходимые машины очень нужны фронту, — считает Василий Дандыкин. — Видно, что машину разрабатывали с учетом опыта СВО. Габариты, которые меньше, чем у «буханки», помогут прятать машину при угрозе атак с воздуха. Важное дополнение — крутящиеся кресла. Они обеспечат круговое наблюдение пассажирам, а при необходимости позволят вести огонь в любом направлении. Это большой плюс в сложившихся условиях. Хорошая проходимость — особенно необходима весной и осенью в период распутицы. Мощный двигатель — еще одно достоинство этой машины, он позволит уверенно передвигаться по бездорожью.

Версия, которую разработчики назвали штурмовой, скорее подойдет для снабжения передовых, непосредственно в атаки на ней ходить вряд ли будут, отметил эксперт. Если, конечно, не будет точно ясно, что ее использование принесет необходимый эффект и позволит добиться выполнения задачи без потерь, уточнил он.

— Мы должны стараться придерживаться правила «проще, но эффективнее», — отметил эксперт. — Важна и цена. Универсальных и высокопроходимых машин армии нужно как можно больше — это расходник в современных условиях и он должен быть недорогим. Из стран Запада ВСУ получают множество больших, дорогих, бронированных мастодонтов, но они, как показывает практика, сразу горят. Проходимая и подвижная техника живет дольше.

Связь поколений

«Пластун-ТТМ» — это второе поколения в линейке колесных вездеходов. «Известия» писали, что вездеходы «Пластун-ТТ» уже поставляются в войска — только в ноябре запланирована отправка партии в несколько десятков машин.

Они хорошо себя зарекомендовали в зоне СВО. Машины используются для перевозки личного состава, грузов и эвакуации раненых. Бойцы особо отмечают их проходимость, грузоподъемность и неприхотливость.

Кроме того, сейчас серийно выпускаются гусеничные вездеходы «Пластун-СН». Эти машины получили легкую броню и бронестекла, которые выдерживают пули 7,62 мм, выпущенные из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния 100 м.

Машины оснащаются подъемными мачтами двух типов, на которые устанавливается видеооборудование для наблюдения за местностью, включая тепловизоры. Кроме того, на вездеходы можно установить 82-мм миномет, устойчивость шасси позволяет вести беглый огонь, не меняя корректировку после каждой выпущенной мины.

Богдан Степовой