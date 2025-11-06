Китай построит исполинские суда с ториевыми реакторами

Источник изображения: topwar.ru

Китай демонстрирует революционный потенциал ториевого реактора для морских грузоперевозок. Сообщается о том, что ториевая технология Китаем используется для создания реакторов, которые будут использоваться на по-настоящему исполинских судах, в том числе контейнеровозах.

Представлен инновационный проект атомного грузового судна, способного перевозить 14 тысяч стандартных контейнеров. Это притом, что контейнеровозы на 10 тысяч 20-футовых контейнеров уже считаются крупными судами.

Реактор в качестве топлива использует соли тория (TMSR). Его тепловая мощность составляет 200 МВт, что идентично реактору S6W, применяемому на современных атомных подводных лодках типа «Сивулф» ВМС США.

В отличие от традиционных ядерных реакторов, функционирующих на уране и требующих мощных систем охлаждения и высокого давления, новый китайский реактор считается более безопасным и менее затратным.

Реактор не нуждается в воде для охлаждения, что делает его помимо всего прочего компактным и малошумным в сравнении с традиционными конструкциями. Успешное внедрение этой технологии может кардинально изменить коммерческое судоходство.

Концепция корабля была впервые представлена в 2023 году, однако до недавнего времени технические детали оставались ограниченными. Теперь в Китае не скрывают, что собираются загрузить верфи заказами на такие суда, а атомную промышленность – заказами на ториевые реакторы.

Для справки: торий относится к актиноидам, которые можно безопасно и легально изучать в больших объёмах в стандартных лабораториях. Является слаборадиоактивным тяжёлым металлом.

Можно предположить, что ториевые реакторы Китай будет использовать далеко не только в сфере гражданского судоходства.