Войти
Lenta.ru

В США рассказали об истощении танкового парка ВСУ

166
0
0
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters.

NI: В боеготовом состоянии остается 20 процентов танков ВСУ

Регулярные потери танков ВСУ из-за ударов российских дронов и поломок привели к истощению парка бронетехники Киева. Об этом рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI).

В материале ссылаются на неназванного украинского эксперта, который заявил, что во многих подразделениях Киева осталось по несколько боеспособных машин вместо батальона из 30-40 танков.

«По сути, только 20 процентов всех украинских танков в настоящее время находятся в боеготовом состоянии. Этот дефицит сохраняется, несмотря на постоянную поддержку западных военных в виде щедрых поставок танков», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что танки, которые остаются дорогой и сложной системой, стали легкой мишенью для современных средств поражения — высокоточной артиллерии, беспилотников и противотанковых ракет.

В сентябре «Российская газета» писала, что ВСУ используют более десяти модификаций советского Т-72, который остается самым массовым танком Киева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-72
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214