Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам

Как-то незаметно на фоне «сигаретно-зондового скандала», устроенного Литвой, прошли новости, напрямую касающиеся военной безопасности Союзного государства в целом и Республики Беларусь – в частности. Всё-таки «Синеокая» – это западный форпост межгосударственного образования, и все настораживающие пертурбации в соседних странах-членах ЕС и НАТО затрагивают её интересы в первую очередь.

Например, на днях США опровергли все польские опасения и подтвердили Варшаве, что не намерены сокращать свой военный контингент в Польше. Об этом сообщил сам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. «Из моих предыдущих разговоров с министром обороны США Питом Хегсетом и сегодняшних бесед заместителя министра Павла Залевского и главы Генерального штаба Веслава Кукулы с нашими союзниками мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск», – написал он в четверг (30.10.25) в одной из соцсетей. В настоящее время на территории Польши расквартированы около десяти тысяч американских военнослужащих.

А в Латвии будет сформирована датская дивизия «Север». Меморандум по этому поводу был подписан представителями двух стран на недавнем заседании латвийского кабинета министров. Дислоцироваться дивизия будет раздельно – одна часть в Латвии, вторая – в Дании. В случае «кризиса» вторая половина формирования присоединится к первой.

Также стало известно, что Европейская комиссия вместе с НАТО разрабатывает план для сокращения сроков переброски военной техники в случае конфликта с Россией (а значит, и с Беларусью). Идея европейской «военной мобильности», конечно же, не нова, но в этом плане рассматривается вопрос о совместном использовании транспорта. То есть, инициатива подразумевает, что члены ЕС будут предоставлять друг другу транспортные средства, такие как катера, самолеты, грузовики, железнодорожные вагоны и паромы по мере необходимости – для переброски войск и техники через континент. Еврокомиссия намерена уже в ноябре представить соответствующие предложения.

Обобщив эти новости, можно сделать ожидаемый вывод: все события взаимосвязаны и означают, что ЕС и НАТО, не отвлекаясь ни на что, продолжают готовиться к войне с Союзным государством России и Беларуси. Впрочем, этот вывод давно подтверждается и другими признаками, недостатка в которых на сегодняшний день не наблюдается. Другое дело, что указанные события ещё на один шаг приблизили всех жителей континента к масштабному вооружённому конфликту, который с маниакальной упрямостью пиромана европолитики стараются разжечь как можно раньше.

Причём в этом конфликте Беларусь рассматривается ими не иначе как блокпост на пути к российским недрам. Отсюда и «беспокоящий огонь», как выражаются военные, в виде периодических и системных скандалов, инициируемых западной стороной в отношении Беларуси – в целях формирования соответствующего образа. Для их продуцирования используется «всё, что под рукой» – мигранты, зонды, сигареты и т.д.

Примечательно, что в первую очередь эти скандалы преследуют финансовые интересы. Занавес над «большой прибалтийской тайной» на днях приоткрыли в белорусском МИДе. В частности, комментируя ситуацию на белорусско-литовской границе, пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков отметил: «Мы это уже проходили. После визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о «катастрофической» ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны. Теперь на фоне истеричных разговоров о создании некоей «стены дронов», также с многомиллиардным бюджетом, Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью», – сказал он. Как видим, ларчик просто открывался. Сначала – деньги, потом – политика.

И ещё один нюанс.

Если руководство Литвы и стоящее у него за спиной руководство Евросоюза действительно хотят положить конец проблеме нелегальной транспортировки иностранных товаров, то логичным было бы ликвидировать всю контрабандную цепочку – по обе стороны границы. Это значит, что необходимо было бы организовывать взаимодействие с Беларусью. В первую очередь по вопросам, требующим оперативного обмена информацией между соответствующими службами. Но этого не происходит, значит, кому-то выгодно нынешнее «статус-кво»?

Профсоюзный лидер литовских пограничников Жигимантас Калпокас утверждает, что у службы охраны госграницы нет возможностей для уничтожения шаров-метеозондов – они движутся на высотах, недосягаемых для стрелкового оружия. Контрабандисты об этом хорошо осведомлены (вопрос: откуда?). Мало того, шары с сигаретами оснащены устройствами GPS и движутся по заранее рассчитанному специалистами маршруту, а при приближении к месту посадки включаются трекеры. «Принимающая сторона» забирает груз и доставляет его на склады. Причем делается это очень незаметно. Дальше товар перемещается по Европе.

Как видим, всё организовано на научно-технической основе. Процессом руководят не просто грамотные, но и весьма состоятельные люди. В маленькой Литве глава «контрабандной мафии» не мог бы существовать без соответствующего прикрытия. Причём, учитывая протяжённость европейского «сигаретного трафика», с высокой долей вероятности можно предположить, что покровители данного процесса сидят далеко не в Вильнюсе. Скорее всего, находятся они поближе к тому месту, где планируются и другие провокации против Беларуси, то есть, западной границы Союзного государства.

Владимир Вуячич