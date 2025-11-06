Войти
Королевский флот Великобритании оснастил робо-субмарину XV Excalibur квантовыми часами

XV Excalibur

Прогресс в области беспилотных подводных аппаратов сопровождается оснащением их все более современной электроникой. К примеру, совсем недавно на беспилотную субмарину Королевских ВМС Великобритании XV Excalibur были установлены квантовые часы для более точной подводной навигации.

Сегодня практически все надводные суда ориентируются с помощью GPS или ее аналогов. Однако у подводных лодок возникают серьезные проблемы при приеме сигналов GPS со спутников под водой, поэтому в них используется инерциальная навигационная система на базе набора гироскопов. В комбинации с очень точными часами они фиксируют любое изменение курса или скорости субмарины. Но и они не обладают абсолютной точностью, что со временем приводит к накоплению погрешностей. Для решения этой проблемы ВМС США ведут эксперименты с системами квантового позиционирования и синхронизации (PNT), основанными на оптических квантовых часах, в которые помещен атом рубидия-87 с частотой вибрации в 10000 раз превышающей частоту обычных микроволновых часов. Квантовые часы отстают всего на 1 секунду за 30 миллиардов лет. Они очень компактны для такого небольшого судна, как Excalibur — их объем 30 л, а вес 30 кг. Ходовые испытания уже подтвердили их успешную интеграцию с другими системами безэкипажной субмарины. Полученными данными ВМС Великобритании поделятся с США и Австралией в соответствии с договором AUKUS.

Александр Агеев

