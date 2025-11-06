Южная Корея нашла возможность вести глобальную морскую войну.

Еще одна страна в мире уже в ближайшие годы намерена получить систему вооружений, дающую глобальные возможности для войны на море – атомные подводные лодки. Помочь в этом Южной Корее берутся Соединенные Штаты Америки. Реализация этих планов изменит баланс сил на всем Тихом океане и будет иметь значение в том числе для России.

Южная Корея имеет хоть и не самый большой в мире, но сильный и современный флот. Так, у Южной Кореи в строю самые тяжеловооруженные после российского крейсера "Адмирал Нахимов" корабли – ракетные эсминцы "Король Седжон", несущие 128 управляемых ракет разных типов.

Подплаву южнокорейских ВМС тоже есть чем похвастать. В строю ВМС 10 подлодок, из них девять – современные варианты немецкого проекта "214", причем построенные в самой Южной Корее. Это полностью современные подлодки, с высокими боевыми возможностями, скрытностью, автономностью и современным оружием. Последняя подлодка в серии была сдана всего пять лет назад.

Но еще более интересные подлодки идут им на смену – "Досан Ан Чханхо". Большие, с надводным водоизмещением 3358 тонн, они оснащены установками вертикального пуска ракет, которых может быть до шести единиц. В 2021 году такая подлодка впервые для Южной Кореи выполнила успешный пуск баллистической ракеты из-под воды. Тогда весь мир обратил внимание, что у ракетных программ Южной Кореи есть и морская часть.

Сейчас в строю три таких подлодки, еще три законтрактованы. В начале программы планировалось построить 27 единиц, из которых первая серия должна была составить девять кораблей. Важно то, что это – корейские подлодки, их разрабатывали южнокорейские компании.

Более того, руководство Южной Кореи поглядывает в сторону своего ядерного оружия. И здесь синтез подлодок с баллистическими ракетами и гипотетических ядерных зарядов будущего начинает играть совсем другими красками. Южная Корея официально ядерную программу не начинала, но и заявления своих официальных лиц не дезавуировала.

И вот новый шаг к выходу на новый уровень – интерес к атомным подлодкам. В отличие от кораблей, атомной подлодке не нужны танкеры снабжения, она может перейти в любой регион мира, лишь бы экипаж выдержал. Но его можно, по американскому опыту, менять в море.

Могут ли южнокорейцы построить атомную подлодку? Однозначно да.

Если посмотреть на их новейшие подлодки, то они по своему водоизмещению и размерам недалеки от советских подлодок проекта 671 первой модификации. И гидроакустический комплекс, и массу общекорабельных систем, и оружие, и электронику южнокорейцы могут взять те же, что и у строящихся сейчас подлодок.

Нужна энергетическая установка, и здесь Южной Корее тоже есть что сказать. В течение 2020-х годов южнокорейские компании ведут исследования атомных реакторов для применения на морских судах. С 2023 года эта информация стала распространяться южнокорейскими фирмами публично. Так, на судостроительных выставках южнокорейцы не раз презентовали проект атомного контейнеровоза. Проблема тут ровно одна: такое судно большая часть стран в свои порты не пустит – и южнокорейцы об этом знали. Зачем же тогда шли эти работы? Теперь мы это знаем.

В феврале 2024 года компании HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) (входит в HD Hyundai), Terra Power и CORE POWER провели совещание по созданию транспортных реакторов. KSOE подходила к вопросу как кораблестроитель, а две других фирмы – как поставщики ядерных технологий. За этими фирмами маячил конгломерат Hyundai Heavy industries, владеющий KSOE и инвестировавший на тот момент десятки миллионов долларов в работы Terra Power.

Опыта в транспортных реакторах у Южной Кореи пока все же нет. Но по энергетическим реакторам эта страна стоит впереди США, и этот научно-технический потенциал за короткое время может быть использован и для создания транспортного реактора.

При достаточном финансировании и отсутствии бюрократических проволочек Южная Корея сможет построить первую подлодку в первой половине тридцатых годов, а затем строить по лодке каждые четыре-пять лет. В отличие от бедолаг-австралийцев с их мертворожденной идеей обзавестись своей атомной подлодкой в рамках блока AUKUS, в случае с Южной Кореей все будет происходить очень быстро.

"Мы способны построить атомную субмарину с помощью наших технологий, если соединить достигнутые к нынешнему моменту технологии и потенциал государства. <...> Если мы приступим к строительству во второй половине 2020-х годов, решив вопрос с ядерным топливом посредством консультаций с США, то спуск первого корабля возможен в середине или в конце 2030-х годов", – заявил 4 ноября директор управления материального обеспечения министерства обороны Республики Корея Вон Чжон Дэ. Он подтвердил, что в вопросе строительства неатомных подлодок Южная Корея "уже владеет компетенциями на мировом уровне".

Представляет интерес то, какую роль во всем этом играют США. По итогам встречи в Сеуле с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном Дональд Трамп заявил, что строить атомную подлодку будут в США, в Филадельфии.

Вряд ли это совпадает с планами южнокорейцев – об этом прямо свидетельствует заявление министра национальной обороны Ан Гю Бэка о том, что южнокорейцам нужно только ядерное топливо. И именно топливо Ли Чжэ Мен просил у Трампа. А Трамп, видимо, добился еще и обещания построить подлодки на американских верфях. При том, что у американцев и со своими подлодками есть сложности в части постройки.

Но здесь надо видеть политическую перспективу. Разрешения Трамп даст, его срок на посту закончится. А там южнокорейцы одни контракты подпишут, а другие нет, и в конечном счете строить лодки будут у себя, а ядерное топливо для реакторов покупать в США. При этом никаких негативных политических последствий программа атомного подплава для Южной Кореи не принесет, ведь США им ее одобрили.

Теперь стоит ждать старта работ по южнокорейской атомной подводной лодке и, видимо, нового прощупывания со стороны Южной Кореи вопроса о создании ядерного оружия. Пока в виде осторожных заявлений, не более.

Перед нами начало нового витка гонки вооружений в регионе. У Южной Кореи есть внешнеполитические амбиции, есть территориальные споры с Японией, есть конфликт с КНДР (с которой у России военный союз), есть настороженность в отношении Китая. Именно необходимостью следить за китайскими подлодками Ли Чжэ Мен мотивировал перед Трампом необходимость в атомном подплаве. Вот только территориальных споров с Китаем у Южной Кореи нет, а охлаждение в отношениях, произошедшее в 2023 году из-за излишнего проамериканского "крена" во внешней политике Южной Кореи, только что преодолено. Китай и Южная Корея опять друзья.

Другая картина с КНДР и Японией. Как минимум Япония на старт атомной программы в Южной Корее не отреагировать не сможет. И реакция эта может быть вплоть до создания собственной АПЛ. Разговоры о японской атомной подлодке в кулуарах японской политики ведутся давно. Следует ожидать, что эти разговоры станут громче, и японцы, конечно же, тоже будут кивать на Китай, на этот раз вполне искренне, просто нигде не упоминая, что дело не только в Китае. А строить подлодки японцы умеют существенно лучше, чем южнокорейцы. И в атомных технологиях развиты куда лучше.

Пока по итогам заявлений Трампа не подписано никаких открытых для публики соглашений, касающихся южнокорейского атомного подплава. Но как только они будут подписаны или обнародованы, можно будет констатировать, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе начинается новая эра. Эра атомного подводного флота.

Александр Тимохин