Глава ФСБ попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США

Необходимо в этом во всем досконально разобраться, отметил Александр Бортников

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Директор ФСБ РФ Александр Бортников попросил у президента РФ Владимира Путина время на подготовку предложений в связи с анонсированными главой США Дональдом Трампом ядерными испытаниями. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.

Бортников обратился к президенту и попросил дать время для того, чтобы "в этом во всем досконально разобраться", а также подготовить соответствующие предложения.

Директор ФСБ охарактеризовал ситуацию как "очень непростую, сложную", отметив, что к ней нужно отнестись очень серьезно. При этом он считает, что для принятия конкретных решений по линии спецслужб нужно ответить на некоторые возникающие вопросы.

29 октября Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, а также предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.

31 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил​​, что слова президента США о том, что он поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, требуют разъяснений. Ульянов напомнил, что другие страны "не проводят испытательных ядерных взрывов, запрещенных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".