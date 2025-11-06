ABB обеспечит электродвижение для нового канадского ледокола Polar Max

Компания ABB получила контракт от верфи Helsinki Shipyard на поставку полного комплекса электрической энергетики и пропульсивной системы для нового полярного ледокола Polar Max, который строится для Береговой охраны Канады. Об этом сообщает издание Naval Today.

Ледокол водоизмещением 22,8 тысяч тонн и длиной 138,5 метра станет первым проектом верфи Helsinki Shipyard после ее перехода под управление канадской судостроительной компании Davie в 2023 году. Судно будет выполнять функции не только ледокола, но и научно-исследовательского судна, а также принимать участие в ликвидации разливов нефти, аварийном буксировании и снабжении северных районов.

ABB интегрирует систему Azipod, электродвигатели, генераторы, трансформаторы, накопители энергии, а также систему управления мощностью и энергией. Кроме того, Polar Max оснастят навигационным решением ABB AX Bridge, упрощающим маневрирование и повышающим безопасность работы экипажа.

Согласно планам, передача судна канадской стороне состоится к 2030 году.