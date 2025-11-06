Путин поручил проработать возможность подготовки ядерных испытаний

Президент ждет доклад от МИД, Минобороны, спецслужб и гражданских ведомств

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

"Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - сказал глава государства. "Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада", - подытожил он.

На совещании, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в Китай, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права "высказаться не по повестке". Он обратил внимание на заявления лидера США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.

Путин назвал этот вопрос серьезным и попросил высказаться главу Минобороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, главу ФСБ Александра Бортникова.

Белоусов, в частности, обратил внимание на активное наращивание Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Из этого следует, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал в готовности, отвечать адекватно. С учетом этого министр назвал целесообразным "начать немедленно подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям".

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.