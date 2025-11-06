Войти
Белоусов: Россия должна действовать адекватно в ответ на шаги США

178
0
0
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих, 2025 год.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ отметил, что российской стороне нужно поддерживать свой ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику ущерба

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на возможные планы США по проведению ядерных испытаний. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России. Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - заявил Белоусов. 

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
