Белоусов: США последовательно выходят из договоров по стратстабильности

Возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире, подчеркнул министр обороны РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вашингтон последовательно вышел из действующих много лет договоров о стратегической стабильности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. В 2002 году - из Договора по ПРО, в 2019 году - из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году - из Договора по открытому небу. Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире", - сказал Белоусов на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.