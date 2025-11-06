Белоусов: США создают перспективную стратегическую атомную подлодку

Вашингтон также ведет расконсервацию 56 пусковых установок на 14 атомных подводных лодках, сообщил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут расконсервацию 56 пусковых установок на 14 атомных подводных лодках, а также ведут работы над перспективной стратегической подлодкой "Колумбия". Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Ведутся работы по перспективной стратегической атомной подводной лодке "Колумбия" на замену "Огайо". Разрабатывается новый тяжелый бомбардировщик B-21 Raider. Разрабатывается крылатая ракета с ядерной боевой частью и так далее. Предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо". Хочу подчеркнуть именно расконсервацию. Их полной загрузки баллистическими ракетами "Трайдент II". Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия", - сказал Белоусов на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.