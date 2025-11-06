Войти
Белоусов: США создают перспективную стратегическую атомную подлодку

Проект американской атомной подлодки класса Columbia
Проект американской атомной подлодки класса Columbia.
Источник изображения: © Фото : Public Domain

Вашингтон также ведет расконсервацию 56 пусковых установок на 14 атомных подводных лодках, сообщил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут расконсервацию 56 пусковых установок на 14 атомных подводных лодках, а также ведут работы над перспективной стратегической подлодкой "Колумбия". Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Ведутся работы по перспективной стратегической атомной подводной лодке "Колумбия" на замену "Огайо". Разрабатывается новый тяжелый бомбардировщик B-21 Raider. Разрабатывается крылатая ракета с ядерной боевой частью и так далее. Предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо". Хочу подчеркнуть именно расконсервацию. Их полной загрузки баллистическими ракетами "Трайдент II". Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия", - сказал Белоусов на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. 

