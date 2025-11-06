Путин: Россия предупреждала об ответе, если участники ДВЗЯИ проведут ЯИ

Путин: Россия предупреждала об ответе в случае проведения ЯИ участниками ДВЗЯИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия предупреждала, что будут ответные действия, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) решат провести ядерные испытания, заявил президент России Владимир Путин.

"Еще в послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего договора (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗЯИ. — Прим. ред.) проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.