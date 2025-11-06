Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США

Бортников просит дать ФСБ время для принятия решений после ядерных испытаний США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у президента страны Владимира Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью США провести ядерные испытания.

"Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьёзно, но возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение. В связи с этим я прошу у вас дать нам время, чтобы досконально разобраться и подготовить соответствующее предложение", – сказал Бортников на заседании Совета Безопасности РФ.