Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны

213
1
0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Павел Бедняков/РИА Новости

России не понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия, подчеркнул секретарь Совета безопасности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Планы США по возможному возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны, исходя из противоречивых заявлений американских официальных лиц. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия", - отметил он на совещании постоянных членов СБ РФ, докладывая об обстановке российскому президенту Владимиру Путину.

Секретарь СБ РФ обратил внимание, что сейчас по этой теме "звучат разного рода заявления". Президент США [Дональд Трамп] 3 ноября в большом интервью несколько раз заявил, что США возобновят испытания ядерного оружия. При этом обвинил и Россию, и Китай в проведении таких тестов, таких испытаний", - указал он.

В частности, Шойгу выделил слова военного министра США Пита Хегсета о том, что "Пентагон оперативно выполняет распоряжения американского президента о возобновлении испытаний ядерного оружия". "Далее вице-президент США [Джэй Ди] Вэнс отметил, что иногда ядерный арсенал нужно протестировать, чтобы убедиться, что он работает нужным образом, - продолжил он. - Спикер палаты представителей [Майк] Джонсон утверждает, что возобновление испытаний является демонстрацией силы, необходимой для поддержания мира и сдерживания России и Китая".

"Глава министерства энергетики [Крис] Райт, который, собственно, отвечает за ядерные испытания США, заявил, что тестирование будет касаться новых систем и это будут не ядерные взрывы. Глава комитета по разведке Конгресса США [Том] Коттон, в свою очередь, отметил, что речь идет не о масштабных испытаниях с ядерными грибами в пустыне или в южной части Тихого океана, а о небольших контролируемых подземных взрывах. Что, по сути, является таким же испытанием ядерного оружия", - заметил секретарь СБ РФ. 

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
1 комментарий
№1
06.11.2025 01:46
Что тут  понимать  все началось  с болтовни в интернете о ядерных  арсеналах.
0
Сообщить
