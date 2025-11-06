Белоусов: "Золотой купол" США предусматривает перехват ракет России и Китая

Американцы приступили к реализации этой программы, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. США приступили к реализации программы "Золотой купол", которая предусматривает перехват и достартовое поражение ракет России и Китая. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Читайте также

Подготовка к ядерным испытаниям и действия США. О чем Путин говорил с Совбезом

"Американцы приступили к реализации программы "Золотой купол", предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая", - сказал глава военного ведомства.