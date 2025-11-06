Белоусов: США регулярно проводит учения стратегических ядерных сил

Последнее - с отработкой вопросов превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории, заявил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил, последнее такое - с отработкой вопросов превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года", - сказал глава военного ведомства.