Герасимов: подготовка к ядерным испытаниям занимает от нескольких месяцев

Американская сторона не дает официальных пояснений по заявлению президента США Дональда Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, подчеркнул глава Генерального штаба

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подготовка к ядерным испытаниям длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Американская сторона не дает официальных пояснений по заявлению президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний. Это не дает оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний. Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по современному реагированию на действия США, так как на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет", - сказал Герасимов.