Герасимов: Вашингтон нацелен на подготовку и проведение ядерных испытаний

Глава Генштаба РФ заявил, что об этом свидетельствует анализ высказываний высокопоставленных лиц из США

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Анализ заявлений высокопоставленных лиц США свидетельствует о нацеленности Вашингтона на подготовку и проведение ядерных испытаний. Об этом заявил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Нам известны высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц о возобновлении в США ядерных испытаний, и анализ этих заявлений свидетельствует о нацеленности Вашингтона на их подготовку и проведение", - обратил внимание он.