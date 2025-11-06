Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия

Путин поручил подготовить данные о возможном начале испытаний ядерного оружия

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

"В этой связи я поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским соответствующим ведомствам сделать всё для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - сказал российский лидер на заседании с членами Совета безопасности России.