Белоусов назвал целесообразной подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям

Готовность силы и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение такой подготовки в сжатые сроки, отметил министр обороны России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.

На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России Белоусов сказал, что, с учетом вышеизложенного, он считает целесообразным немедленно начать подготовку "к полномасштабным ядерным испытаниям". Он подчеркнул, что готовность средств и силы центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет в сжатые сроки "обеспечить ее проведение".