Белоусов: США работают над созданием новой межконтинентальной ракеты

Ее дальность стрельбы составит 13 тыс. км, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новая межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тыс. км разрабатывается в США. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

"Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тыс. км", - сказал Белоусов на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.