«Шэньчжоу-20» не вернулся на Землю: тайконавты застряли на орбите

Источник изображения: topwar.ru

Китайский корабль «Шэньчжоу-20» уже готовился к возвращению, но все резко пошло не по плану. Аппарат вынужден кружить над Землей и дальше из-за столкновения с космическим мусором.

Что именно прилетело – обломок спутника, часть старой ракеты или гайка, летевшая на безумной скорости – никто толком не говорит. В CMSA лишь осторожно формулируют: была угроза повреждения аппарата.

Китай редко делится подробностями, а сейчас и вовсе не рассказывает ничего лишнего. Есть только сухое объяснение: экипаж в безопасности, идет анализ рисков, а вот по срокам возвращения – ни слова. Тайконавты фактически застряли на орбите на неопределенное время.

Интриги добавляет возможный запасной план: если повреждения подтвердятся, эвакуацией может заняться «Шэньчжоу-21». Тогда новая вахта на «Тяньгуне», только-только прибывшая, останется без собственного корабля на случай эвакуации.

То, что происходит – лишнее напоминание о том, что околоземная орбита превращается в хаотичную свалку космического мусора. Старые спутники, осколки, фрагменты металла: все это летает со скоростью в десятки тысяч километров в час. Одно столкновение – и многомиллиардная миссия может закончиться аварией.