В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

АПЛ «Хабаровск». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» проекта 09851, которая является штатным носителем ядерных подводных аппаратов «Посейдон», станет головной болью для потенциальных противников России. Преимущества подлодки назвало американское издание TWZ.

«Хабаровск» изначально строили в качестве носителя «Посейдонов». Считается, что в арсенал подлодки входит шесть ядерных торпед. Автор предположил, что российская субмарина — это новый тип оружия для нанесения ответного удара. По его словам, «Хабаровск» может заставить дорого заплатить за ядерную атаку.

«Независимо от того, как на самом деле "Посейдон" может быть использован в оперативных сценариях, пополнение российского флота подлодками совершенно новой категории создает потенциальным противникам ощутимую головную боль», — пишет издание.

В публикации назвали АПЛ проекта 09851 еще одним морским элементом российского комплекса ядерного сдерживания. Наличие «Посейдона» позволяет подлодкам находиться на огромном расстоянии от цели и атаковать территорию противника с неожиданных направлений.

Ранее в ноябре Минобороны России сообщило, что АПЛ «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске. Церемония вывода из эллинга состоялась на судостроительном предприятии «Севмаш».

