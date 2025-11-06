Военный эксперт высказался о видах ядерного вооружения России

Эксперт Кнутов: только у России сегодня есть четыре вида оружия Судного дня

Военный эксперт Юрий Кнутов перечислил четыре новейших образца российского оружия Судного дня, которые, по его словам, способны нанести противнику наибольший ущерб.

В беседе с aif.ru 4 ноября специалист среди образцов назвал ракетный комплекс и одноименную баллистическую ракету средней дальности «Орешник», межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник», тяжелую многоступенчатую жидкостную МБР пятого поколения «Сармат» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

Под «оружием Судного дня» понимают образцы, которые при небольшом числе пусков способны нанести противнику колоссальный ущерб. По его словам, указанные образцы характеризуются высокой точностью, мощностью и технологиями, которых, согласно оценке эксперта, не имеют другие страны, поэтому при минимальном применении они способны нанести потенциальному противнику болезненные и ощутимые потери.

Кнутов также напомнил, что год назад «Орешник» продемонстрировал свои возможности при ударе по заводу «Южмаш» в Днепре (бывшем Днепропетровске). Он добавил, что тогда использовались только кинетические боеголовки, без ядерных или осколочно-фугасных частей, однако пораженные цеха были практически полностью разрушены.

3 ноября США признали первенство России в подводном ядерном вооружении. Журнал Military Watch Magazine писал, что атомная подводная лодка «Хабаровск», построенная на заводе «Севмаш», стала новым типом стратегического корабля — носителем подводного дрона «Посейдон» с ядерным вооружением. Такое сочетание, по сути, сделало РФ первой страной, способной наносить удары по противнику из глубин океана, сообщает 360.ru. В материале говорится, что считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить — в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух, пишет сайт kp.ru.

4 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью РФ, сообщает НСН.

1 ноября в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Спуск тяжелого атомного ракетного крейсера со стапелей «Севмаша» стал важным и знаковым событием для России, пишет Life.ru. АПЛ позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов, отмечает RT.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Глава государства отметил, что его мощность превосходит даже самую перспективную российскую межконтинентальную ракету «Сармат», подчеркнув, что аналогов этому оружию в мире не существует, сообщает ИА Регнум.