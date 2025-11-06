Эстония предложила выделить Украине 3 млн. евро на закупку Starlink

ЦАМТО, 5 ноября. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Эстония предложила выделить 3 млн. евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Киева.

"Благодарен Эстонии за предложение выделить 3 млн. евро на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Шмыгаля по итогам встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

По словам Д.Шмыгаля, в ходе встречи обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны, производство беспилотников, создание совместных оборонных предприятий и обучение украинских военных.